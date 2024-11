Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aosta di Sabato 23 Novembre indicano un giorno caratterizzato da temperature in aumento rispetto ai valori notturni, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno al mattino e con nubi sparse nel pomeriggio e in serata. La temperatura minima si attesterà intorno a -8,1°C nelle prime ore della notte, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo valori positivi già a partire dalle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Durante la notte, Aosta si troverà sotto un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che scenderà fino a -8,1°C alle 01:00. Le condizioni miglioreranno rapidamente, con un cielo sereno che si manterrà fino all’alba. La temperatura percepita sarà più bassa, attestandosi intorno a -12,6°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà in aumento, raggiungendo 1033 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di -2,3°C, mentre alle 09:00 si passerà a +1,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 11%, e il vento sarà debole, con velocità che non supererà i 5,8 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i +4,7°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente a +2,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 90%. Il vento rimarrà debole, con una velocità che non supererà i 4,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno a -3,3°C. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1038 hPa. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in aumento, con cieli prevalentemente sereni e qualche nube sparsa. Si prevede che la settimana prosegua con condizioni simili, mantenendo un clima freddo ma con temperature che tenderanno a stabilizzarsi. Gli amanti della montagna e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

