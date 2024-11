Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +6,6°C e umidità al 49%. Durante la mattina, si raggiungeranno i +17,2°C entro mezzogiorno, mantenendo condizioni soleggiate e una leggera brezza. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a +10,1°C alle 16:00, con cielo prevalentemente sereno. La sera porterà temperature attorno ai +8°C. Sabato, condizioni simili si ripeteranno, con massime di +17,5°C e sereno fino a sera. Domenica, invece, il cielo diventerà coperto, con temperature intorno ai +8°C e umidità al 41%, portando un clima più fresco e umido.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, Aosta si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +6,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 49%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h provenienti da Ovest-Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con temperature che saliranno leggermente fino a +7,2°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno da +7,2°C a +17,2°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 7%, garantendo una giornata soleggiata. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,4 km/h e 5,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 35%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di +17,4°C alle 13:00, per poi scendere a +10,1°C alle 16:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,5 km/h. L’umidità salirà fino al 64% nel tardo pomeriggio, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai +8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole per le attività serali. L’umidità si attesterà intorno al 52%, garantendo una serata confortevole.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +7,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 44%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che raggiungeranno i 4,5 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, con temperature che non subiranno significative variazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a +17,2°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 9%, garantendo una giornata soleggiata. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,7 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 29%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di +17,5°C alle 13:00, per poi scendere a +10,1°C alle 16:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6 km/h. L’umidità salirà fino al 56% nel tardo pomeriggio, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai +8,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,4 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole per le attività serali. L’umidità si attesterà intorno al 40%, garantendo una serata confortevole.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, Aosta si presenterà con un cielo sereno che si trasformerà in nubi sparse nelle ore successive. La temperatura si attesterà intorno ai +8°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 10%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h provenienti da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 41%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da +8,4°C a +10,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,1 km/h e 11,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno intorno ai +16,4°C, con un cielo che rimarrà coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,1 km/h. L’umidità salirà fino al 48%, rendendo l’aria più fresca e umida.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai +7,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che non scenderà sotto il 39%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 11,4 km/h, mantenendo un clima fresco e umido per le attività serali. L’umidità si attesterà intorno al 87%, garantendo una serata piuttosto umida.

In conclusione, il fine settimana a Aosta si preannuncia con condizioni meteo favorevoli per Venerdì e Sabato, mentre Domenica porterà un aumento della nuvolosità e temperature più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Venerdì e Sabato per godere di un clima sereno e temperato, mentre Domenica sarà ideale per chi preferisce un’atmosfera più fresca e umida.

