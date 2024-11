Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Arezzo si prepara a vivere un Lunedì 11 Novembre all’insegna di un clima prevalentemente sereno. Le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una bassa probabilità di precipitazioni. La copertura nuvolosa rimarrà ridotta, con cieli sereni che accompagneranno gli aretini per tutta la giornata. La temperatura percepita si manterrà su valori gradevoli, rendendo il clima particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,6°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’88%, ma non si registreranno precipitazioni. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 5°C.

Con l’arrivo della mattina, Arezzo si sveglierà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si potranno registrare circa 9,3°C, mentre alle 11:00 si raggiungeranno i 13,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra gli 8 e i 10 km/h. L’umidità, pur diminuendo, rimarrà attorno al 54% a mezzogiorno, garantendo un clima fresco ma piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare gradualmente, passando dai 14,5°C di 12:00 ai 11,8°C di 15:00. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con intensità che non supereranno i 10 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 5°C. Anche se il cielo rimarrà sereno, l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Arezzo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si preannunciano simili, con un clima stabile e piacevole, ideale per godere delle bellezze della città. Gli aretini potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un autunno che si dimostra generoso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.1° perc. +4.1° Assenti 9.4 NE max 8.9 Grecale 89 % 1023 hPa 5 cielo sereno +5.4° perc. +3.4° Assenti 9 NE max 8.4 Grecale 89 % 1023 hPa 8 cielo sereno +9.3° perc. +8.2° Assenti 7.9 NE max 14.2 Grecale 72 % 1023 hPa 11 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 10.1 ENE max 17 Grecale 54 % 1022 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 10.7 NE max 16.2 Grecale 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +7.4° perc. +5.7° Assenti 9.2 NE max 8.2 Grecale 80 % 1022 hPa 20 cielo sereno +5.6° perc. +3.8° Assenti 8.4 NE max 7.7 Grecale 87 % 1023 hPa 23 poche nuvole +5.3° perc. +3.4° Assenti 8.1 NE max 7.2 Grecale 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:48

