Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

Arezzo si prepara ad affrontare un Lunedì 4 Novembre caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la giornata, si registreranno temperature gradevoli e cieli sereni, con una leggera brezza che accompagnerà le ore. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze della città.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 9°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 5%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1027 hPa.

Con l’arrivo della mattina, Arezzo vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 10°C alle 07:00 e saliranno fino a 19°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,8 km/h e 5 km/h, rendendo l’aria particolarmente gradevole. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 45% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un leggero calo previsto verso le 16:00, quando si registreranno circa 14°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno simili a quelle della mattina. L’umidità si manterrà tra il 45% e il 64%, garantendo un clima secco e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C entro le 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni sembrano promettenti, con un clima stabile e temperature piacevoli. Martedì e mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 19°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Arezzo e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.1 NE max 4.7 Grecale 79 % 1026 hPa 5 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.8 NE max 4.5 Grecale 78 % 1026 hPa 8 cielo sereno +13° perc. +12° Assenti 3.9 ENE max 4.5 Grecale 63 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.3° perc. +17.4° Assenti 1.9 ESE max 3.4 Scirocco 47 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 1.8 SSE max 2.6 Scirocco 47 % 1024 hPa 17 cielo sereno +12.9° perc. +12° Assenti 4.3 NE max 4.3 Grecale 70 % 1024 hPa 20 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 5.3 NE max 4.9 Grecale 80 % 1025 hPa 23 cielo sereno +10.1° perc. +9.2° Assenti 4.4 NE max 4 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:56

