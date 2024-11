Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 13 Novembre a Arezzo si presenteranno con un clima prevalentemente stabile e fresco. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,8°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La mattina porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 13,1°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Est, con velocità che varieranno tra i 8,9 km/h e i 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a migliorare, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,8°C. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 70%. Le condizioni di sereno si faranno più evidenti, con un cielo che si presenterà quasi completamente sgombro da nuvole. Le temperature percepite si manterranno fresche, con valori che non supereranno i 11,8°C.

La sera si prevede tranquilla, con un cielo sereno e temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 5°C. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una serata asciutta. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno fresche. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero salire leggermente, rendendo il clima più mite. Tuttavia, è consigliabile mantenere un abbigliamento adeguato per le ore serali, quando le temperature tenderanno a scendere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.2° perc. +2.8° Assenti 10.4 NNE max 12.7 Grecale 90 % 1023 hPa 5 nubi sparse +5.2° perc. +2.9° Assenti 10.1 NNE max 13 Grecale 90 % 1022 hPa 8 nubi sparse +9.3° perc. +7.8° Assenti 9.9 NE max 19.7 Grecale 75 % 1023 hPa 11 nubi sparse +12.8° perc. +11.7° Assenti 10.6 ENE max 13.1 Grecale 58 % 1022 hPa 14 poche nuvole +12.3° perc. +11.1° Assenti 11.3 ENE max 13.4 Grecale 61 % 1021 hPa 17 poche nuvole +6.9° perc. +5.6° Assenti 7 NE max 6.4 Grecale 85 % 1021 hPa 20 cielo sereno +5.5° perc. +3.9° Assenti 7.3 NNE max 6.5 Grecale 91 % 1022 hPa 23 poche nuvole +5° perc. +3.6° Assenti 6.7 NNE max 5.9 Grecale 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:47

