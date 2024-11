Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Domenica 10 Novembre, Arezzo si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da una significativa diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 6,8°C a un massimo di 17,4°C, con una sensazione di temperatura leggermente inferiore a causa di un vento moderato proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 47% e il 91%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1023 hPa.

Nella notte, Arezzo avrà un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 8,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 88%, ma già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse e una temperatura che scenderà gradualmente.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,4°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità del vento che varierà tra 5,7 km/h e 7,6 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi verso il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 17,4°C alle 13:00. Le condizioni rimarranno stabili, con un vento che si manterrà leggero e senza precipitazioni previste. La sensazione di freschezza aumenterà verso le ore più tarde, con temperature che scenderanno a 10°C entro le 17:00.

La sera porterà un cielo sereno e temperature in ulteriore calo, che si stabilizzeranno intorno ai 7°C. L’umidità aumenterà di nuovo, raggiungendo il 91%. Le condizioni di calma e serenità del cielo continueranno a caratterizzare la notte, con temperature che si attesteranno sui 6,8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Arezzo indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni termiche e un aumento della nuvolosità nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.4° perc. +7.6° Assenti 6.3 NE max 5.8 Grecale 87 % 1022 hPa 5 nubi sparse +7.8° perc. +6.8° Assenti 6.6 NE max 6 Grecale 86 % 1022 hPa 8 poche nuvole +11.6° perc. +10.7° Assenti 5.8 NE max 7.6 Grecale 72 % 1022 hPa 11 poche nuvole +16.6° perc. +15.7° Assenti 6.6 ENE max 10.5 Grecale 50 % 1020 hPa 14 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 9.3 NE max 13.4 Grecale 52 % 1019 hPa 17 cielo sereno +10° perc. +8.7° Assenti 9.6 NE max 8.8 Grecale 81 % 1021 hPa 20 cielo sereno +7.8° perc. +6.2° Assenti 9.3 NE max 8.7 Grecale 91 % 1022 hPa 23 cielo sereno +6.8° perc. +5.1° Assenti 9 NE max 8.3 Grecale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:49

