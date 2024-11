Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Arezzo si prepara ad affrontare un Sabato 16 Novembre caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e serene. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi, specialmente nelle ore notturne e serali. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore a quella reale, a causa di una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica si presenterà stabile, favorendo un clima asciutto.

Durante la notte, Arezzo vivrà un clima sereno con temperature che scenderanno fino a +3,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 6,4 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 79%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a +13,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, e il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra 2,2 km/h e 4,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 47% alle ore 12:00, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno a +11,4°C alle ore 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una leggera intensità. L’umidità si manterrà attorno al 58%, contribuendo a un clima fresco ma piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +6,1°C alle ore 21:00. Il cielo rimarrà sereno, ma si inizieranno a formare alcune nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 26%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo indicano un Sabato 16 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con un clima sereno e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti delle giornate soleggiate troveranno sicuramente soddisfazione in questo fine settimana, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.9° perc. +2.2° Assenti 6.7 NNE max 6 Grecale 75 % 1024 hPa 5 cielo sereno +3.8° perc. +2.3° Assenti 6 NE max 5.5 Grecale 81 % 1024 hPa 8 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.8 NE max 3.5 Grecale 68 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.2° perc. +11.8° Assenti 1.3 S max 1.8 Ostro 49 % 1022 hPa 14 cielo sereno +13.6° perc. +12.3° Assenti 4.6 OSO max 5.1 Libeccio 48 % 1021 hPa 17 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.9 OSO max 2.9 Libeccio 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 1.2 O max 1.7 Ponente 68 % 1022 hPa 23 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.3 S max 2.8 Ostro 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:44

