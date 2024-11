Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Arezzo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, soprattutto nelle ore del mattino e nel pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da nord-est, contribuendo a mantenere l’aria fresca.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 5%. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 1°C, a causa della brezza leggera che soffierà a circa 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%. I venti si manterranno leggeri, con velocità variabili tra 6 e 8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 48% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si attesteranno attorno ai 10°C alle 15:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 27%. Nonostante ciò, non si registreranno precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da nord-est con intensità leggera, mantenendo l’aria fresca e asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 4°C intorno alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà bassa. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche e un cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo. La situazione meteo rimarrà stabile, senza particolari eventi atmosferici in vista.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.2° perc. +0.9° Assenti 8.4 NNE max 7.7 Grecale 90 % 1023 hPa 5 cielo sereno +2.8° perc. +0.6° Assenti 8 NNE max 7.2 Grecale 90 % 1023 hPa 8 cielo sereno +6.6° perc. +5.4° Assenti 6.4 NE max 9 Grecale 73 % 1023 hPa 11 cielo sereno +12.1° perc. +10.6° Assenti 7.4 NE max 13.4 Grecale 48 % 1022 hPa 14 cielo sereno +12.9° perc. +11.5° Assenti 6.6 NE max 11.1 Grecale 48 % 1022 hPa 17 nubi sparse +6.5° perc. +4.9° Assenti 7.8 NE max 6.8 Grecale 70 % 1023 hPa 20 cielo sereno +4.8° perc. +3.2° Assenti 7 NE max 6.4 Grecale 76 % 1025 hPa 23 cielo sereno +4.4° perc. +2.8° Assenti 7 NE max 6.4 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.