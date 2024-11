Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti durante la notte, con minime attorno ai 13,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più ampie nel pomeriggio, portando a un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 6,8°C nel tardo pomeriggio. La serata si presenterà con un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo a Arezzo saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una temperatura percepita di 13,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 38,8 km/h da sud-ovest, con raffiche che potranno toccare i 80,6 km/h, creando una burrasca forte. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia leggera fino alle prime ore del giorno. Alle 07:00, la temperatura scenderà a 10°C, con un vento che continuerà a soffiare a 29,2 km/h. Successivamente, a partire dalle 09:00, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 11,5°C entro le 10:00. Il vento si attenuerà, passando a una brezza vivace.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 12,6°C alle 12:00 e scenderanno gradualmente fino a 6,8°C alle 16:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. L’umidità si manterrà attorno al 47% nel pomeriggio, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Alle 20:00, la temperatura sarà di 3,8°C, con un vento leggero da nord-est. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo l’86% alle 21:00, ma le condizioni rimarranno stabili fino a notte fonda.

In conclusione, le previsioni meteo per Arezzo di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento con cieli sereni nel pomeriggio. I prossimi giorni si preannunciano con temperature in calo e condizioni variabili, ma senza eventi meteorologici significativi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.9° perc. +13.2° 0.26 mm 44.4 OSO max 97.7 Libeccio 71 % 994 hPa 5 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° prob. 41 % 37.1 OSO max 67.3 Libeccio 68 % 997 hPa 8 cielo coperto +9.6° perc. +6.8° prob. 62 % 21 O max 43.7 Ponente 75 % 1000 hPa 11 nubi sparse +12.3° perc. +10.8° prob. 28 % 11.8 NO max 19 Maestrale 47 % 1002 hPa 14 cielo sereno +11.7° perc. +9.8° Assenti 7.5 N max 9.5 Tramontana 32 % 1005 hPa 17 cielo sereno +5.6° perc. +3.8° Assenti 8.2 NNE max 7.3 Grecale 55 % 1010 hPa 20 nubi sparse +3.8° perc. +1.9° Assenti 7.7 NE max 6.9 Grecale 66 % 1014 hPa 23 cielo coperto +3° perc. +1° Assenti 7.2 NNE max 6.6 Grecale 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:40

