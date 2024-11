Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La temperatura percepita rimarrà stabile, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’88%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno da 12,2°C a 17,8°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1026 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno simili, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e a tratti nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 14,2°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,6 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo un clima fresco ma non afoso.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per passeggiate o incontri all’aperto. L’umidità rimarrà stabile attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1027 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Argenta evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Pertanto, gli abitanti di Argenta possono godere di un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 1.9 SO max 4.5 Libeccio 89 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 3.7 OSO max 4.6 Libeccio 90 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° Assenti 2.3 E max 4 Levante 87 % 1027 hPa 10 poche nuvole +16.7° perc. +16.2° Assenti 3.2 E max 7.1 Levante 69 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 8.2 ENE max 9.3 Grecale 60 % 1025 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 8.7 ESE max 11.6 Scirocco 73 % 1026 hPa 19 poche nuvole +13.7° perc. +13.1° Assenti 1.9 SE max 3.9 Scirocco 76 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.9° perc. +12.3° Assenti 3 OSO max 4.2 Libeccio 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:55

