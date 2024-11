Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre al mattino si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si alzeranno progressivamente. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno una stabilità atmosferica, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 10,4°C. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni generali.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Argenta registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 5,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno entro le prime ore del mattino. Alle 06:00, la temperatura scenderà a 4,3°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e un’umidità attorno al 73%.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 9,3°C alle 11:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una leggera brezza, mentre l’umidità si attesterà attorno al 62%. A mezzogiorno, la temperatura toccherà i 10°C, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C. La leggera brezza continuerà a soffiare da Est – Nord Est, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 61%, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 6°C. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza portare precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’82%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Argenta si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi oscillazioni termiche, rendendo il periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature si manterranno su valori miti per la stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.4 ONO max 4.4 Maestrale 65 % 1031 hPa 4 poche nuvole +4.7° perc. +3.2° Assenti 6.7 ONO max 6.9 Maestrale 70 % 1030 hPa 7 cielo sereno +4.6° perc. +4.6° Assenti 3 O max 3.2 Ponente 73 % 1030 hPa 10 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 1.2 N max 1.9 Tramontana 63 % 1029 hPa 13 cielo sereno +10.4° perc. +9.1° Assenti 3.3 ENE max 3 Grecale 61 % 1026 hPa 16 poche nuvole +8.4° perc. +8° Assenti 5 NNE max 5.1 Grecale 72 % 1025 hPa 19 poche nuvole +7.2° perc. +6.2° Assenti 6.2 NNO max 6 Maestrale 78 % 1025 hPa 22 poche nuvole +6.4° perc. +5.8° Assenti 4.8 N max 5 Tramontana 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:35

