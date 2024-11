Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Argenta si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 79%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 9,3°C e 12°C. L’umidità si manterrà attorno al 80%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno tra 9,8°C e 12,1°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,4 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’80%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che si aggireranno intorno ai 9,4°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’87%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo un’intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Argenta indicano una giornata nuvolosa con temperature moderate e un’alta umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste previsioni del tempo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.9 NNE max 4.2 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.2 NNO max 2.6 Maestrale 81 % 1013 hPa 7 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 8 % 2.2 ONO max 2.3 Maestrale 81 % 1012 hPa 10 cielo coperto +10.8° perc. +10° prob. 6 % 5.9 NNO max 6.7 Maestrale 78 % 1011 hPa 13 cielo coperto +12.1° perc. +11.3° prob. 12 % 7.4 NO max 8.4 Maestrale 74 % 1009 hPa 16 nubi sparse +10.2° perc. +9.4° prob. 9 % 7.8 NO max 9.8 Maestrale 83 % 1007 hPa 19 nubi sparse +9.1° perc. +8.3° prob. 1 % 6.7 NO max 7.9 Maestrale 88 % 1006 hPa 22 cielo coperto +10.1° perc. +9.4° Assenti 6.1 ONO max 13.4 Maestrale 84 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:39

