Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Argenta indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, con una massima che raggiungerà i 9,7°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma potrebbero risultare freschi e, in alcuni momenti, forti.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente di pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura scenderà fino a +6°C, mentre la temperatura percepita sarà di +2°C. I venti soffieranno da nord-ovest con una velocità di 22,4 km/h, creando una sensazione di freschezza. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,15 mm.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra +4,5°C e +5,8°C. I venti continueranno a mantenere un’intensità fresca, con raffiche che potranno raggiungere i 39 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, e le condizioni di umidità si attesteranno attorno all’84%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 9,7°C. I venti si attenueranno, passando a una brezza leggera, e la copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, portando a un’aria più asciutta e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, rendendo il clima più confortevole.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno a +5°C. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una leggera intensità. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà attorno al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo e temperature che si manterranno fresche. Si prevede un fine settimana con cieli prevalentemente sereni e temperature in lieve aumento, rendendo le giornate più gradevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5° perc. +1° prob. 21 % 19.9 NO max 32.6 Maestrale 84 % 992 hPa 4 nubi sparse +4.6° perc. -0.2° prob. 10 % 27 O max 55.6 Ponente 75 % 995 hPa 7 cielo coperto +4.8° perc. +0.5° prob. 10 % 23 O max 47.4 Ponente 76 % 999 hPa 10 nubi sparse +7.8° perc. +4.2° prob. 4 % 23.3 ONO max 31.9 Maestrale 57 % 1003 hPa 13 cielo sereno +9.7° perc. +8.3° Assenti 10.1 NO max 11.3 Maestrale 50 % 1006 hPa 16 cielo sereno +7.3° perc. +6.2° prob. 4 % 6.7 SO max 8.2 Libeccio 61 % 1009 hPa 19 nubi sparse +5.8° perc. +4.1° prob. 31 % 7.8 OSO max 8 Libeccio 63 % 1013 hPa 22 nubi sparse +4.4° perc. +1.7° prob. 20 % 11.3 O max 21 Ponente 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.