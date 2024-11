Previsioni Meteo Argenta: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di cielo sereno e coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, permettendo di apprezzare un cielo prevalentemente sereno.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi favorevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 9-11°C. La presenza di poche nuvole non impedirà di godere di ampie schiarite. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, mantenendo un clima fresco ma gradevole. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente. Il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente inferiore. Il vento si farà più debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 11-12°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’83%, mentre il vento rimarrà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una possibile instabilità atmosferica nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.3° perc. +9.7° Assenti 5.8 O max 6 Ponente 88 % 1029 hPa 4 cielo sereno +9.6° perc. +8.8° Assenti 6.6 ONO max 6.7 Maestrale 90 % 1028 hPa 7 poche nuvole +9.8° perc. +9.3° Assenti 6 ONO max 6.7 Maestrale 88 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.7° perc. +13° Assenti 5.2 NNO max 4.4 Maestrale 71 % 1030 hPa 13 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.2 NE max 5 Grecale 64 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 3.1 ESE max 3.5 Scirocco 74 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 1.6 NNE max 2.3 Grecale 80 % 1029 hPa 22 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 5.9 NO max 5.8 Maestrale 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:49

