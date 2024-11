Previsioni Meteo Arzano: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Arzano per Lunedì 11 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i +18,7°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza, con velocità di vento che varierà tra i 10 km/h e i 15 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 36% e il 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai +15°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, che non supererà il 7%. La brezza proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e asciutto, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +18,2°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà quasi assente, con valori che non supereranno il 2%. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i +18,7°C intorno alle 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo si manterrà sereno, favorendo attività all’aperto. L’umidità si ridurrà ulteriormente, rendendo il clima ancora più confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai +14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 25%. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arzano indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale fino a metà settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 10.4 NE max 17.8 Grecale 62 % 1019 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 10.7 NE max 18.9 Grecale 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.2° Assenti 11.4 NE max 19.4 Grecale 62 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.5° perc. +16.4° Assenti 13.9 ENE max 16.7 Grecale 43 % 1020 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +17.6° Assenti 11.8 ENE max 13.5 Grecale 36 % 1019 hPa 16 cielo sereno +17.1° perc. +16° Assenti 12.2 NE max 18.1 Grecale 41 % 1019 hPa 19 poche nuvole +15.2° perc. +14° Assenti 14.5 NE max 21.7 Grecale 50 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13.9° perc. +12.8° Assenti 13.2 NE max 23.4 Grecale 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

