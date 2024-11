Previsioni Meteo Arzano: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Arzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La meteo sarà dominata da piogge di varia intensità che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con massime che non supereranno i +12°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai +13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 60%. La pioggia continuerà a cadere con intensità moderata fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a +11°C. La velocità del vento sarà di circa 18 km/h, proveniente da nord-est, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno raggiungere i 3 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segnali di miglioramento. Le piogge moderate persisteranno, mantenendo le temperature intorno ai +11°C. La velocità del vento si manterrà sui 14 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. Anche l’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore.

Con l’arrivo della sera, la situazione non subirà variazioni significative. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno sui +11°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’85%. Le precipitazioni, seppur più leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggiungeranno a quelli già registrati durante il giorno.

In conclusione, le previsioni meteo per Arzano nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista, con piogge che continueranno a caratterizzare il clima locale. È consigliabile prepararsi a condizioni di freddo e umidità, tenendo in considerazione che le temperature rimarranno basse e le precipitazioni potrebbero continuare anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12° perc. +11° 1.21 mm 17.7 NE max 28.7 Grecale 70 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.4° perc. +10.7° 0.89 mm 20.9 NE max 34.7 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.1° prob. 62 % 18.5 NE max 30.3 Grecale 72 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.5° perc. +11.6° 0.16 mm 16.5 NE max 27.1 Grecale 69 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +11.1° perc. +10.4° 3.18 mm 16.8 NE max 28.4 Grecale 84 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.6 mm 13.4 NE max 24.7 Grecale 80 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.95 mm 13.6 NE max 21.7 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.9° perc. +11.3° 0.19 mm 12.9 NNE max 19.2 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

