Previsioni Meteo Arzano: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arzano di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. La presenza di poche nuvole durante il pomeriggio non influenzerà significativamente il bel tempo, mentre la sera si prevede un cielo completamente sereno. I venti saranno moderati, contribuendo a un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, con un cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 9,5°C, mentre la velocità del vento si manterrà sui 13,4 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità sarà attorno al 58%, garantendo un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 13,1°C intorno alle 11:00. La temperatura percepita sarà di circa 11,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non supererà il 23%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 13 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 36%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,8°C, con una temperatura percepita di 11,8°C. I venti si attenueranno, scendendo a circa 10 km/h, ma rimarranno freschi e piacevoli.

La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno a 10,3°C. La temperatura percepita sarà di 8,5°C, e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 43%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arzano nei prossimi giorni mostrano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9.2° Assenti 13.2 NE max 23.7 Grecale 60 % 1016 hPa 4 poche nuvole +9.9° perc. +7.8° Assenti 14.8 NE max 25.4 Grecale 53 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.8° perc. +7.9° Assenti 13.5 NE max 23 Grecale 48 % 1024 hPa 10 poche nuvole +12.6° perc. +10.6° Assenti 14.8 ENE max 18.4 Grecale 29 % 1027 hPa 13 cielo sereno +13.8° perc. +11.8° Assenti 13.9 ENE max 17.1 Grecale 24 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.7° perc. +10.8° Assenti 8 NE max 12.3 Grecale 29 % 1030 hPa 19 cielo sereno +11.4° perc. +9.6° Assenti 8.9 NE max 14.4 Grecale 37 % 1032 hPa 22 cielo sereno +10.5° perc. +8.7° Assenti 5.9 NE max 8.5 Grecale 42 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.