Previsioni Meteo Arzano: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Le condizioni meteo di Martedì 19 Novembre a Arzano si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15°C e +17,8°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di nubi sparse e piogge intermittenti. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano la presenza di pioggia leggera con una temperatura costante di +15,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 32%, e le precipitazioni si attesteranno attorno a 0,34mm. I venti si muoveranno a una velocità di circa 6,7km/h, rendendo l’atmosfera umida con un’umidità del 80%.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le previsioni meteo prevedono ancora pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a +17°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 49% alle 10:00. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con velocità che potranno arrivare fino a 24km/h. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che potranno arrivare fino a 0,47mm.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con pioggia leggera che persisterà. Le temperature si manterranno attorno ai +17,8°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 69%. I venti, sempre da Ovest-Sud Ovest, potranno raggiungere velocità di 24,9km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con valori che varieranno tra 0,34mm e 0,58mm.

La sera porterà un leggero cambiamento, con la possibilità di pioggia moderata intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui +16,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 40%, mentre i venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 40,5km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Arzano indicano un proseguimento di condizioni piovose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prepararsi a giornate umide e di portare con sé un ombrello, poiché le piogge potrebbero continuare anche nei giorni successivi. La situazione meteo richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.34 mm 6.9 OSO max 8.6 Libeccio 79 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° prob. 46 % 3.5 O max 4.9 Ponente 78 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.12 mm 7.7 OSO max 13.5 Libeccio 76 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.3° perc. +16.8° 0.47 mm 22.5 OSO max 30 Libeccio 68 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +17.3° 0.34 mm 24.9 OSO max 32.6 Libeccio 65 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16.1° 0.58 mm 19.9 OSO max 33 Libeccio 71 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.96 mm 20.4 OSO max 33.9 Libeccio 75 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.37 mm 18.6 OSO max 34.9 Libeccio 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

