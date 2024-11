Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ascoli Piceno di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera oscillazione tra il mattino e il pomeriggio. La presenza di nuvole sarà predominante, ma ci saranno anche momenti di schiarita, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, Ascoli Piceno sarà interessata da pioggia moderata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa +5,2°C. La velocità del vento sarà di 17,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, e la pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con piogge che si attenueranno a partire dalle prime ore. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +10,2°C alle 10:00, con una percezione di +8,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, passando da un cielo coperto a nubi sparse. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 5,5 km/h e 12,2 km/h. L’umidità scenderà al 50% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +11,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 59%, e il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le raffiche di vento si faranno sentire, con velocità che potranno raggiungere i 17,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1006 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,5°C. Le condizioni di umidità aumenteranno nuovamente, raggiungendo il 62%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,6 km/h, con direzione Sud. La pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, ma senza accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di qualche raggio di sole, mentre le temperature si avvicineranno ai 15°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6.1° perc. +3.6° 0.37 mm 12 NO max 22.7 Maestrale 90 % 1007 hPa 5 cielo coperto +5.5° perc. +3.8° prob. 49 % 7.7 OSO max 9 Libeccio 79 % 1008 hPa 8 nubi sparse +7.9° perc. +7.2° Assenti 5.5 SSO max 7.6 Libeccio 61 % 1010 hPa 11 nubi sparse +10.8° perc. +9.2° Assenti 10.9 SE max 14 Scirocco 50 % 1009 hPa 14 nubi sparse +11.2° perc. +9.7° Assenti 10.8 SE max 17.4 Scirocco 52 % 1006 hPa 17 cielo coperto +8.4° perc. +6.4° Assenti 12.2 S max 22.2 Ostro 61 % 1005 hPa 20 cielo coperto +8.5° perc. +6.5° Assenti 11.7 SSO max 23.9 Libeccio 62 % 1001 hPa 23 pioggia leggera +12.6° perc. +11.6° 0.28 mm 22.8 SSO max 65.3 Libeccio 68 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:36

