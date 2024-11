Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Ascoli Piceno di Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la giornata, si registreranno nubi sparse e una leggera brezza, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati. Le previsioni del tempo indicano anche una stabilità atmosferica, con assenza di precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai 10,5°C con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa. Con il passare delle ore, si assisterà a un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 11,4°C alle 06:00, accompagnata da una copertura nuvolosa crescente.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 11,9°C a 15,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98% intorno alle 10:00, con una leggera probabilità di pioggia. L’umidità si manterrà tra il 55% e il 73%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,6 km/h e 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 13,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che copriranno il 64% del cielo. L’intensità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Le condizioni di calma atmosferica continueranno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ascoli Piceno di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente stabile e gradevole per le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.3° perc. +9.2° Assenti 9.3 OSO max 8.9 Libeccio 69 % 1014 hPa 4 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 6.6 OSO max 6.7 Libeccio 73 % 1013 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° prob. 2 % 4.5 SO max 4.1 Libeccio 73 % 1013 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.3° prob. 4 % 3 NE max 4.7 Grecale 58 % 1013 hPa 13 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° prob. 19 % 5.4 ENE max 4.5 Grecale 57 % 1012 hPa 16 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° prob. 6 % 0.9 N max 1.4 Tramontana 74 % 1013 hPa 19 cielo coperto +11° perc. +10.2° Assenti 3.8 O max 3.5 Ponente 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° Assenti 5.5 OSO max 5.2 Libeccio 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

