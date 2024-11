Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Ascoli Piceno si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con una leggera attenuazione delle nuvole nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +8,9°C della notte e i +13,9°C nella mattina. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,7 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, raggiungendo punte del 87% in sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 96%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da direzioni variabili, principalmente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno all’81%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a +13,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con valori che si attesteranno attorno al 95%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 8,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma resterà comunque elevata, intorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di +12,7°C. Anche in questa fase della giornata, la copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 8,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +9,1°C. La copertura nuvolosa scenderà al 66%, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’87%. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, tipico di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.8° perc. +8.1° Assenti 5.7 OSO max 5.4 Libeccio 80 % 1023 hPa 5 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.5 OSO max 3.6 Libeccio 79 % 1023 hPa 8 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 2.8 SE max 4.5 Scirocco 72 % 1024 hPa 11 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° Assenti 7.6 E max 7.6 Levante 61 % 1022 hPa 14 cielo coperto +12.7° perc. +11.8° prob. 1 % 8.1 ENE max 7.7 Grecale 70 % 1021 hPa 17 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° prob. 1 % 3 E max 3.6 Levante 83 % 1021 hPa 20 cielo coperto +10° perc. +9.3° Assenti 1.5 ONO max 1.8 Maestrale 85 % 1021 hPa 23 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.3 OSO max 4.4 Libeccio 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:41

