Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Ascoli Piceno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che toccheranno i 6,4°C al mattino e massime che raggiungeranno i 14,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che varierà tra il 60% e l’84% durante la giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Nel corso della notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’83%, e i venti si presenteranno come una leggera brezza proveniente da ovest.

La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 7,6°C alle 07:00 e saliranno fino a 10,3°C entro le 08:00. L’umidità comincerà a scendere, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri, rendendo la mattinata gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,1°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 9,1°C alle 18:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del sole. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima secco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno agli 8°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con venti leggeri che non supereranno i 8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portando a una serata fresca ma confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno indicano una giornata di meteo stabile e sereno, con temperature fresche e venti leggeri. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve aumento delle temperature, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si manterrà favorevole, permettendo di godere di un autunno piacevole e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.7° perc. +4.7° Assenti 10.1 O max 11.1 Ponente 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6.5° perc. +4.8° Assenti 8.5 O max 8.2 Ponente 78 % 1024 hPa 8 cielo sereno +10.3° perc. +9.2° Assenti 5.1 O max 7.5 Ponente 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.7° perc. +12.6° Assenti 6.6 N max 7.6 Tramontana 59 % 1022 hPa 14 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 4.6 NE max 3.7 Grecale 65 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.5 SO max 4.2 Libeccio 83 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.9° perc. +8.1° Assenti 6.4 SO max 5.4 Libeccio 77 % 1021 hPa 23 cielo sereno +8.4° perc. +7.2° Assenti 8.1 OSO max 6.6 Libeccio 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:39

