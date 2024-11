Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 21,2°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si attesterà attorno ai 18,5°C. La presenza di una leggera brezza accompagnerà le ore diurne, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e 8 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà su valori intorno al 55%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole. La velocità del vento sarà più contenuta, con punte di 6,3 km/h, e l’umidità scenderà attorno al 38%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 18,5°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza, con un’umidità che aumenterà fino al 58%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Le nubi sparse persisteranno, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 5-6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 70%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Ascoli Piceno delineano una giornata prevalentemente serena, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questo clima favorevole per attività all’aperto, godendo di un autunno che si presenta ancora clemente.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.9° perc. +12.6° Assenti 7.9 OSO max 6.8 Libeccio 49 % 1023 hPa 5 nubi sparse +13.5° perc. +12° Assenti 8.4 OSO max 7.3 Libeccio 42 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.2° perc. +17° Assenti 2.3 ONO max 2.6 Maestrale 37 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21° perc. +20.1° Assenti 6.3 NE max 4.2 Grecale 37 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.5° perc. +19.7° Assenti 6.7 NE max 5.5 Grecale 44 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 3.7 O max 3.5 Ponente 71 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.1° perc. +13.2° Assenti 7.3 OSO max 6.6 Libeccio 65 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 5.9 O max 5.7 Ponente 64 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:53

