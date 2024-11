Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 15 Novembre, Ascoli Piceno si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con un clima fresco e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento con l’arrivo delle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +5,5°C e +7,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +11,6°C intorno a mezzogiorno. La percezione del freddo sarà mitigata grazie a un’intensità del vento che si manterrà su valori accettabili, intorno ai 14,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a +9,9°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà costante, contribuendo a mantenere un clima fresco. Non si prevedono precipitazioni, il che garantirà una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +7,1°C. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e variabile, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 5°C e i 12°C, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.8° perc. +3.5° Assenti 11 ONO max 15.9 Maestrale 85 % 1022 hPa 5 nubi sparse +5.5° perc. +2.9° Assenti 11.6 O max 15.3 Ponente 86 % 1022 hPa 8 poche nuvole +9° perc. +7.2° Assenti 11.9 ONO max 21.9 Maestrale 78 % 1023 hPa 11 poche nuvole +11.4° perc. +10.4° Assenti 14.7 NNO max 19.5 Maestrale 69 % 1022 hPa 14 nubi sparse +10.9° perc. +10° Assenti 12.1 NO max 16 Maestrale 72 % 1022 hPa 17 nubi sparse +7.7° perc. +5.7° Assenti 11.2 O max 14.5 Ponente 85 % 1024 hPa 20 poche nuvole +7.2° perc. +5.2° Assenti 10.4 O max 11.4 Ponente 82 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.1° perc. +5.1° Assenti 10.2 O max 11.1 Ponente 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:40

