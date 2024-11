Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Ascoli Piceno indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che si intensificheranno durante la notte e la mattina. Le temperature si manterranno relativamente miti, con valori che varieranno tra i 5,5°C e i 16°C. I venti, provenienti principalmente da sud-ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche forti. La copertura nuvolosa sarà predominante, con una graduale attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 67 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi verso le prime ore del mattino.

Nella mattina, le condizioni meteo si aggraveranno, con piogge forti che interesseranno Ascoli Piceno. La temperatura percepita scenderà a circa 11°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di pioggia che supererà il 75%. Le precipitazioni raggiungeranno il picco, con accumuli significativi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che toccheranno i 9°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 71%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e le temperature che si stabilizzeranno attorno ai 5,5°C. I venti si faranno più leggeri, con intensità che non supererà i 8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo un venerdì caratterizzato da maltempo, il weekend potrebbe riservare cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 31 % 40 SO max 82.3 Libeccio 71 % 992 hPa 5 pioggia leggera +15.1° perc. +14.7° 0.98 mm 24.4 SO max 57.9 Libeccio 75 % 994 hPa 8 forte pioggia +12° perc. +11.6° 8.44 mm 12.9 O max 31 Ponente 88 % 998 hPa 11 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° prob. 75 % 17.7 ONO max 47.5 Maestrale 65 % 1000 hPa 14 nubi sparse +10.7° perc. +9.5° prob. 21 % 18.8 NNO max 34.3 Maestrale 66 % 1004 hPa 17 nubi sparse +7° perc. +4.3° prob. 31 % 14.6 NO max 26.8 Maestrale 80 % 1010 hPa 20 poche nuvole +5.9° perc. +4.4° prob. 17 % 7.3 O max 8.4 Ponente 84 % 1014 hPa 23 nubi sparse +5.5° perc. +4.2° prob. 7 % 6.3 OSO max 5.9 Libeccio 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:35

