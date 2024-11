Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9,8°C. La mattina continuerà con cielo nuvoloso, ma le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10°C. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 8,7°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo il cielo coperto e la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di 9,8°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con un’umidità del 89%. Proseguendo verso le ore successive, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con nubi sparse fino alle 03:00, quando la temperatura rimarrà stabile attorno ai 9,9°C.

La mattina si presenterà con cielo nuvoloso, con temperature che varieranno da 10°C a 11,4°C tra le 07:00 e le 12:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra l’81% e il 79%. A partire dalle 12:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che raggiungeranno i 0,27 mm. Le temperature percepite scenderanno gradualmente, con un picco di 11,4°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge che potrebbero diventare moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un minimo di 7,5°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h con raffiche fino a 19 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, superando il 90%.

La sera si presenterà con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,4°C e la velocità del vento continuerà a mantenersi attorno agli 8,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà attorno al 36% fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo il passaggio di questa perturbazione, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.2 NNO max 6.3 Maestrale 91 % 1020 hPa 5 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.9 NO max 4 Maestrale 88 % 1019 hPa 8 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° prob. 6 % 4 NNO max 6.6 Maestrale 81 % 1020 hPa 11 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° prob. 9 % 7.1 NNE max 7.1 Grecale 78 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +9.6° perc. +8.1° 0.9 mm 10.4 NNO max 15.6 Maestrale 88 % 1019 hPa 17 pioggia leggera +7.5° perc. +5.6° 0.89 mm 10.2 ONO max 18.8 Maestrale 91 % 1021 hPa 20 cielo coperto +7.6° perc. +6° prob. 36 % 8.7 ONO max 17.6 Maestrale 88 % 1021 hPa 23 cielo coperto +7.2° perc. +5.4° prob. 32 % 9.6 NO max 17 Maestrale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:41

