Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Ascoli Piceno di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un clima ideale per attività all’aperto. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1032 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e senza particolari disagi.

Nella mattina, il sole si farà sentire con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 14°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi attorno al 41%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 11°C alle ore 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%, ma senza creare disagio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con occasionali nuvole sparse. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole per passeggiate o attività all’aperto. L’umidità salirà al 76%, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.2° perc. +5.6° Assenti 8.4 OSO max 7.1 Libeccio 55 % 1032 hPa 4 cielo sereno +6.8° perc. +5.2° Assenti 8.7 OSO max 7.5 Libeccio 52 % 1031 hPa 7 cielo sereno +7.4° perc. +5.9° Assenti 8.4 OSO max 7.1 Libeccio 50 % 1030 hPa 10 cielo sereno +13.5° perc. +12° Assenti 2.6 ESE max 4.6 Scirocco 41 % 1028 hPa 13 cielo sereno +14.5° perc. +13.2° Assenti 5.6 ESE max 7.4 Scirocco 44 % 1026 hPa 16 cielo sereno +9.9° perc. +9.6° Assenti 5 SSO max 5.3 Libeccio 65 % 1026 hPa 19 nubi sparse +10° perc. +9° prob. 2 % 5.5 SO max 5.6 Libeccio 71 % 1025 hPa 22 poche nuvole +10.1° perc. +9.2° Assenti 7 SO max 7.2 Libeccio 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:34

