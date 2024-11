Previsioni Meteo Assemini: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, Assemini si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si manterrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Sud Est, con intensità che varierà tra i 4,1 km/h e i 12,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 58% e il 82%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente. Alle 09:00, si raggiungerà un picco di 20,2°C, mentre alle 11:00 si avrà una temperatura di 21,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort climatico.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non inciderà sulle condizioni generali. La velocità del vento si manterrà costante, con valori che varieranno tra i 10,3 km/h e i 14,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con poche nuvole che appariranno verso le 21:00. La velocità del vento continuerà a essere leggera, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Assemini indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di novembre all’insegna della stabilità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 2.7 SE max 4.2 Scirocco 80 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 1.6 E max 4.2 Levante 81 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 5 SE max 8.4 Scirocco 69 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 12.2 SE max 12.1 Scirocco 58 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 12.5 SSE max 12.5 Scirocco 61 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 10.3 SSE max 12.9 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 7 SSE max 8.2 Scirocco 81 % 1024 hPa 23 poche nuvole +16.6° perc. +16.5° Assenti 4.8 SE max 6.4 Scirocco 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:15

