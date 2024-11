Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Asti di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature, che inizieranno a salire, raggiungeranno il loro picco nel primo pomeriggio, per poi scendere nuovamente in serata. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che non influenzeranno significativamente la percezione del freddo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Asti registrerà nubi sparse con una temperatura di circa +6,2°C e una temperatura percepita di +5,1°C. La copertura nuvolosa sarà dell’82%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente a +5,9°C alle 01:00, con una riduzione della copertura nuvolosa al 48%.

Nella mattina, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che varieranno da +4,9°C a +11,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 30% alle 12:00, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 6,1 km/h e 8 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con temperature che toccheranno i +11,6°C alle 13:00 e rimarranno stabili fino alle 15:00. La ventilazione sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. La bassa umidità, che si attesterà attorno al 58%, contribuirà a rendere la giornata piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i +6,5°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. La ventilazione continuerà a essere debole, favorendo una sensazione di calma e tranquillità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Asti nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e condizioni prevalentemente serene. Anche se ci saranno lievi fluttuazioni termiche, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Pertanto, gli abitanti di Asti potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.5° perc. +3.6° Assenti 8.5 NNO max 12.5 Maestrale 89 % 1022 hPa 5 nubi sparse +5° perc. +3.1° Assenti 8 ONO max 10 Maestrale 90 % 1024 hPa 8 nubi sparse +6.8° perc. +5.7° Assenti 6.1 ONO max 10.4 Maestrale 81 % 1024 hPa 11 nubi sparse +10.7° perc. +9.5° Assenti 7.6 NO max 8.2 Maestrale 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 2.1 ESE max 3.6 Scirocco 57 % 1021 hPa 17 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.5 SSE max 4.5 Scirocco 74 % 1022 hPa 20 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.7 SSO max 3.5 Libeccio 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 4.5 SO max 4.4 Libeccio 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:56

