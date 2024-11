Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Asti indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo abbassamento delle temperature e la possibilità di precipitazioni, in particolare sotto forma di neve. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno basse, oscillando tra i +2°C e i +4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel corso della mattina, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 70% di nuvolosità. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ulteriore aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera e, successivamente, di neve. Le temperature scenderanno a un massimo di +7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 65%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, con raffiche più forti che potranno rendere la sensazione di freddo più intensa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno più critiche, con nevicate attese e una temperatura che si aggirerà intorno ai +2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni assumeranno la forma di neve, con accumuli che potrebbero rendere il manto nevoso significativo. La visibilità potrebbe risultare compromessa, e si raccomanda cautela per chi si sposterà.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Asti indicano un proseguimento di condizioni invernali, con temperature che rimarranno basse e la possibilità di ulteriori nevicate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare misure adeguate per affrontare il freddo. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a mantenersi sotto la media stagionale, con un clima che richiederà un abbigliamento adeguato per affrontare le intemperie.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +3.4° perc. +2.3° Assenti 5.1 NNO max 5.5 Maestrale 52 % 1008 hPa 5 nubi sparse +1.8° perc. +0° Assenti 6.1 NNO max 6.4 Maestrale 62 % 1009 hPa 8 nubi sparse +3.3° perc. +3.3° Assenti 3.4 ONO max 4.5 Maestrale 63 % 1010 hPa 11 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.1 NE max 2.8 Grecale 64 % 1008 hPa 14 nubi sparse +7.3° perc. +5.4° prob. 15 % 10 NE max 9.1 Grecale 62 % 1004 hPa 17 neve +2.6° perc. -1.1° 0.62 mm 14 N max 24.2 Tramontana 95 % 1002 hPa 20 neve +2.1° perc. +0.1° 0.17 mm 6.8 N max 9.5 Tramontana 98 % 998 hPa 23 cielo coperto +2° perc. -0.3° prob. 68 % 7.8 N max 13.9 Tramontana 97 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:51

