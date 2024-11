Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, Augusta si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante la mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 20,5°C, con un aumento dell’umidità e una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 7%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 8,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 12%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una brezza leggera. L’umidità, sebbene in lieve aumento, si attesterà attorno al 68%, rendendo la mattinata piacevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi e piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 19,5°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 9%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,22 mm. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 10 km/h, proveniente da Sud-Sud Est.

La sera si prevede più instabile, con piogge che continueranno a cadere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 78%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 5,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° Assenti 8.2 ONO max 7.6 Maestrale 79 % 1023 hPa 5 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° prob. 4 % 10.1 ONO max 9.5 Maestrale 83 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° prob. 11 % 10.4 NO max 9.9 Maestrale 77 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° prob. 8 % 5.1 NE max 4.5 Grecale 69 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° prob. 8 % 12.5 ESE max 11.2 Scirocco 68 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.5° perc. +19.5° prob. 8 % 10.2 SE max 11.1 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 28 % 9.1 SSE max 10.6 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.11 mm 5.2 SO max 5.9 Libeccio 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.