Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Augusta di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare le temperature, mantenendole attorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che supereranno l’80%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un aumento della temperatura e a una diminuzione della pioggia.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Augusta sarà avvolta da piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 17,6°C, con una leggera diminuzione fino a 17,5°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,4 km/h e i 11 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un progressivo miglioramento. Le piogge si attenueranno, e a partire dalle 10:00, si passerà a un cielo coperto, con temperature che raggiungeranno i 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma le precipitazioni diminuiranno, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 54%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la sensazione di freschezza inizierà a diminuire.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e con poche nuvole. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,9 km/h, mentre l’umidità scenderà al 71%. Le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente, rendendo il pomeriggio più gradevole e favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 35%, e le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità attorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 73%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta di Mercoledì 13 Novembre suggeriscono una giornata che inizierà con piogge leggere e un cielo nuvoloso, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.57 mm 3.4 E max 6.7 Levante 83 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.8 mm 3.3 SE max 5.5 Scirocco 80 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.37 mm 2.7 NNO max 2.9 Maestrale 78 % 1020 hPa 11 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° prob. 50 % 5 E max 4.7 Levante 71 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.2 mm 6.7 ENE max 5.5 Grecale 71 % 1019 hPa 17 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° prob. 28 % 5.9 S max 7.5 Ostro 75 % 1019 hPa 20 poche nuvole +17.7° perc. +17.5° Assenti 10.4 O max 10.8 Ponente 75 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.4° perc. +17° prob. 3 % 11.3 OSO max 13.3 Libeccio 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:48

