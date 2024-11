Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole che accompagneranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 20,9°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali e sud-orientali, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%. I venti soffieranno da ovest-nord-ovest a una velocità di circa 8,5 km/h, rendendo la brezza leggera e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole, con temperature che varieranno tra i 17,5°C e i 20,5°C. L’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 61% entro le ore centrali della mattina. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 5,3 km/h e 10,5 km/h, favorendo un clima fresco e gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,9°C alle ore 15:00, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 16%. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 58%. I venti, sempre leggeri, varieranno da sud a sud-est, mantenendo un’intensità di circa 9,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,1°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 71%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 4,5 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature miti e condizioni di cielo sereno. Anche nei giorni successivi, si prevede che le temperature rimarranno simili, con poche variazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, approfittando di un meteo favorevole e di un’atmosfera piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18° perc. +17.8° Assenti 10 O max 9.8 Ponente 76 % 1022 hPa 5 poche nuvole +17.4° perc. +17.2° Assenti 10.7 ONO max 10.9 Maestrale 78 % 1022 hPa 8 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 8 NO max 8 Maestrale 69 % 1023 hPa 11 poche nuvole +20.4° perc. +20° Assenti 5.6 NE max 4.1 Grecale 60 % 1021 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 10 ESE max 8.7 Scirocco 58 % 1020 hPa 17 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 9.5 S max 9.5 Ostro 67 % 1021 hPa 20 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.1 SO max 3.9 Libeccio 70 % 1022 hPa 23 poche nuvole +18.5° perc. +18.3° Assenti 5.7 NO max 4.9 Maestrale 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:57

