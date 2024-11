Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Augusta si presenteranno caratterizzate da una giornata prevalentemente piovosa, con piogge che si intensificheranno durante la mattina per poi attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17°C e +19,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, specialmente nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che varieranno tra 6 km/h e 13,6 km/h.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano che Augusta sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai +17,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. I venti soffieranno da sud-est con intensità di 6,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che raggiungeranno i +18,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 99%, e l’umidità si manterrà sopra il 78%. I venti saranno leggeri, con velocità che si aggireranno intorno ai 10 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno fino a +19,6°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 94%. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 68%, e i venti continueranno a soffiare leggeri.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai +17°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6%, e l’umidità si manterrà attorno al 80%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 9,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta indicano una giornata di transizione, con piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.88 mm 9.5 SE max 10.9 Scirocco 83 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.43 mm 7.4 SSE max 9.2 Scirocco 81 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.87 mm 10.7 ESE max 14.3 Scirocco 79 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +18.6° perc. +18.5° 1.3 mm 13.2 E max 12.5 Levante 78 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.19 mm 4.6 S max 7.1 Ostro 67 % 1014 hPa 17 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° prob. 87 % 6 S max 7.8 Ostro 70 % 1015 hPa 20 poche nuvole +18° perc. +17.8° prob. 59 % 7.6 OSO max 7.2 Libeccio 75 % 1016 hPa 23 cielo sereno +17° perc. +16.9° prob. 51 % 9.9 O max 9.3 Ponente 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:49

