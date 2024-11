Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La presenza di nubi sparse e un vento fresco da Ovest-Nord Ovest accompagneranno le ore notturne, mentre l’umidità si attesterà attorno al 58%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La velocità del vento varierà, mantenendosi intorno ai 29,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%. Il vento continuerà a soffiare da Est, con intensità che varierà tra 25,3 km/h e 36,6 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma la sensazione di freddo potrebbe aumentare a causa del vento.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 15,6°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 52%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e ventoso, soprattutto nelle ore serali. La situazione meteo non sembra destinata a cambiare drasticamente, quindi è opportuno tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 40.7 ONO max 52.2 Maestrale 54 % 1017 hPa 5 cielo sereno +16° perc. +15.1° Assenti 25.2 O max 34 Ponente 53 % 1019 hPa 8 cielo sereno +16.7° perc. +15.8° Assenti 11.8 NNE max 24.6 Grecale 52 % 1023 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.3° Assenti 10 SSO max 12.7 Libeccio 45 % 1024 hPa 14 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 36.6 E max 32 Levante 66 % 1027 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +14.7° Assenti 25.4 E max 24.9 Levante 57 % 1030 hPa 20 cielo coperto +15.6° perc. +14.6° Assenti 21.9 E max 21.9 Levante 52 % 1032 hPa 23 cielo coperto +15.3° perc. +14.2° Assenti 16.5 E max 15.9 Levante 51 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:43

