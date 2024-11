Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Avellino si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 8°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 14°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli parzialmente nuvolosi e, successivamente, a cieli coperti in serata.

Nel dettaglio, durante la notte, i cieli rimarranno sereni con una temperatura che oscillerà tra i 7,6°C e gli 8,6°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 12,6°C entro le 9:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 2,1 km/h e i 9,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si trasformeranno in cieli coperti entro le 17:00. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con un picco di 14,8°C a mezzogiorno. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80% in serata.

La sera porterà cieli completamente coperti, con temperature che scenderanno leggermente fino a stabilizzarsi intorno ai 10°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Avellino mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La giornata di Domenica si preannuncia quindi come un mix di sole e nuvole, ideale per attività all’aperto, ma con la raccomandazione di essere pronti a un cambiamento nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.9 SSO max 3.5 Libeccio 72 % 1020 hPa 4 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 S max 3.1 Ostro 76 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.2 SSO max 3.6 Libeccio 72 % 1020 hPa 10 cielo sereno +13.7° perc. +12.5° Assenti 6.9 SO max 9.1 Libeccio 55 % 1018 hPa 13 nubi sparse +14.8° perc. +13.6° Assenti 9.8 SO max 12.9 Libeccio 51 % 1016 hPa 16 nubi sparse +11.8° perc. +10.9° Assenti 6.7 SSO max 9.4 Libeccio 70 % 1016 hPa 19 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° Assenti 5.2 SSO max 9 Libeccio 80 % 1016 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 5.4 SSO max 8.5 Libeccio 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:38

