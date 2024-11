Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 3 Novembre a Avellino si presenteranno prevalentemente serene durante la giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,5°C durante la notte a un massimo di 21°C nel corso della mattina. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60% nelle ore serali, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con poche nuvole che garantiranno un cielo sereno. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da est-nord-est contribuirà a rendere l’aria gradevole, con un’umidità che scenderà fino al 34%. Le condizioni di bel tempo continueranno anche nel pomeriggio, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C e un cielo ancora sereno.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. Anche se non sono previste precipitazioni, la sensazione di freschezza si farà sentire, specialmente con l’innalzamento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Avellino suggeriscono una giornata prevalentemente serena, ideale per attività all’aperto, seguita da un sera più nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni di temperatura. Gli amanti del bel tempo potranno godere di questa giornata, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere le prossime previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.4° perc. +12.2° Assenti 5.7 ENE max 6.1 Grecale 52 % 1024 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +11.5° Assenti 5.8 NE max 6.3 Grecale 54 % 1023 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +13.4° Assenti 5.2 ENE max 6.4 Grecale 52 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +18.7° Assenti 2.5 NE max 5.1 Grecale 38 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.1° perc. +20.1° Assenti 2.7 NNE max 6.4 Grecale 34 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 3.9 NE max 6.7 Grecale 51 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15° perc. +14.2° Assenti 4 ENE max 4.3 Grecale 64 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 4.8 ENE max 5.2 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:51

