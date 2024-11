Previsioni Meteo Avellino: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12,1°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo un graduale innalzamento delle temperature. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante il pomeriggio, il clima si manterrà stabile con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 19°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 40%, favorendo una sensazione di benessere. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 81%. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di un clima piacevole anche nei giorni successivi a Sabato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.9° perc. +11.3° Assenti 6.3 NE max 7.7 Grecale 84 % 1026 hPa 4 poche nuvole +11.2° perc. +10.6° Assenti 6.8 NE max 8.4 Grecale 83 % 1025 hPa 7 poche nuvole +12.4° perc. +11.6° Assenti 6.8 NE max 8.7 Grecale 74 % 1025 hPa 10 poche nuvole +17.2° perc. +16.3° Assenti 7.1 NE max 9.8 Grecale 52 % 1024 hPa 13 cielo sereno +19.3° perc. +18.3° Assenti 6.3 NE max 9.3 Grecale 40 % 1022 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 7.4 NE max 12.1 Grecale 58 % 1022 hPa 19 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 7.2 NE max 8.9 Grecale 73 % 1023 hPa 22 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 7 NE max 9.3 Grecale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:45

