Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Avellino si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con poche nuvole che accompagneranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco massimo di circa 16,1°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza proveniente da Nord Est contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60%. Le previsioni del tempo indicano un’assenza di precipitazioni, garantendo così una giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 20%, favorendo un cielo sereno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole si farà spazio nel cielo, portando temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà quasi assente, con valori che non supereranno il 1%. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, contribuendo a un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 16,1°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 43%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Avellino indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da condizioni serene e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.4° perc. +9.6° Assenti 7.3 NE max 9.1 Grecale 81 % 1021 hPa 4 poche nuvole +9.6° perc. +8.7° Assenti 7.5 NE max 9.6 Grecale 83 % 1020 hPa 7 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 8.2 NE max 10.7 Grecale 77 % 1022 hPa 10 cielo sereno +14.8° perc. +13.7° Assenti 9.7 NE max 12.7 Grecale 52 % 1021 hPa 13 cielo sereno +16.1° perc. +14.9° Assenti 12.6 NNE max 13.2 Grecale 43 % 1019 hPa 16 poche nuvole +12.7° perc. +11.4° Assenti 10.6 NE max 15.6 Grecale 56 % 1020 hPa 19 poche nuvole +10.6° perc. +9.5° Assenti 8.2 NE max 10.2 Grecale 69 % 1021 hPa 22 poche nuvole +9.4° perc. +8.3° Assenti 8.2 NE max 10.7 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:43

