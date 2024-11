Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 30%, con una bassa probabilità di precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 1,5 km/h e i 2,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i +17,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando a circa il 39%, ma senza significative variazioni nelle condizioni di umidità, che si manterranno elevate, attorno al 64%. Anche in questa fase della giornata, le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 11%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con una leggera brezza che accompagnerà le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai +15,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 49%, con un aumento dell’umidità che potrà raggiungere il 75%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la probabilità di pioggia sotto il 11%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che non supererà i 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, attorno al 26%, e l’umidità continuerà a essere elevata, con valori che si avvicineranno al 95%. Anche in questo frangente, le probabilità di pioggia rimarranno basse, confermando una serata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una bassa probabilità di precipitazioni. Si prevede che il clima rimanga simile anche nei giorni successivi, con una leggera oscillazione delle temperature e una continua presenza di nubi sparse. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana condizioni favorevoli per attività all’aperto, senza particolari preoccupazioni legate al maltempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11° perc. +10.7° Assenti 1.8 SSE max 3.6 Scirocco 94 % 1024 hPa 4 nubi sparse +10.9° perc. +10.5° prob. 1 % 1.7 S max 3.3 Ostro 94 % 1023 hPa 7 nubi sparse +11.6° perc. +11.3° prob. 6 % 2.1 S max 3.8 Ostro 93 % 1024 hPa 10 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° prob. 5 % 6 SO max 8.2 Libeccio 71 % 1024 hPa 13 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° prob. 11 % 8.3 SO max 10.5 Libeccio 65 % 1023 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° prob. 7 % 5.1 SO max 6.8 Libeccio 83 % 1023 hPa 19 nubi sparse +13° perc. +12.8° prob. 3 % 4.1 SSO max 5.6 Libeccio 93 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12.4° perc. +12.2° prob. 7 % 4.1 S max 5 Ostro 95 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:34

