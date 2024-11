Previsioni Meteo Avellino: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,3°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 12,7°C a 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4,1 km/h e i 6,6 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità, sebbene leggermente in calo, rimarrà sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19,1°C intorno alle 13:00 e scendendo a 15,3°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si attesteranno tra il 97% e il 99%. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità continuerà a oscillare intorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 46%. La brezza leggera da Nord Est continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le condizioni meteo non dovrebbero variare drasticamente, e si continuerà a registrare una leggera brezza. Pertanto, è consigliabile prepararsi per una settimana caratterizzata da un clima piuttosto stabile e fresco.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 10 % 5.1 ENE max 5.9 Grecale 81 % 1027 hPa 4 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 10 % 5.6 NE max 6.4 Grecale 82 % 1027 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° prob. 3 % 5.3 NE max 6.6 Grecale 78 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° prob. 4 % 4.1 NE max 5.2 Grecale 56 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.4° Assenti 4.1 NE max 7.3 Grecale 48 % 1026 hPa 16 cielo coperto +16.2° perc. +15.4° Assenti 5.8 ENE max 9.8 Grecale 59 % 1026 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.3° Assenti 6.7 NE max 8.1 Grecale 71 % 1027 hPa 22 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 6.6 NE max 8.2 Grecale 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:46

