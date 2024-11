Previsioni Meteo Aversa: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Aversa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La brezza proveniente da Nord Est accompagnerà la notte, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 11 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18°C intorno alle 11:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi sui 17°C. La brezza si farà sentire, con velocità del vento che varierà tra i 12 e i 17 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 39%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con temperature che toccheranno i 19°C alle 13:00. Anche in questo intervallo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le ore successive. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità, sebbene in lieve aumento, non supererà il 44%, garantendo comunque un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 14°C. Le condizioni di cielo sereno o con poche nuvole continueranno a caratterizzare la notte, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà gradualmente, raggiungendo il 60% verso la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi perturbativi significativi, e il cielo sereno continuerà a dominare. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 11.6 NE max 21.1 Grecale 64 % 1019 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 11.8 NE max 22.4 Grecale 67 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 12.7 NE max 23.3 Grecale 64 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.7° perc. +16.6° Assenti 16.9 ENE max 20.2 Grecale 43 % 1020 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +17.9° Assenti 15.7 ENE max 16.5 Grecale 36 % 1019 hPa 16 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° Assenti 14.9 NE max 22 Grecale 42 % 1019 hPa 19 poche nuvole +14.7° perc. +13.6° Assenti 15.5 NE max 25.2 Grecale 51 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +12.3° Assenti 13.9 NE max 26.8 Grecale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

