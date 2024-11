Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Aversa per la giornata di Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio sereno, per poi evolvere verso un pomeriggio caratterizzato da un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno relativamente miti, con valori che varieranno da un minimo di 11,7°C durante la notte a un massimo di circa 16,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 58%. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est garantirà un clima piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di 16,2°C. La copertura nuvolosa inizierà a farsi notare, ma non supererà l’8%. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle ore 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 93% entro le ore 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 14,6°C. La velocità del vento varierà tra i 6 km/h e i 11,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. L’umidità rimarrà alta, raggiungendo il 68%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa indicano una giornata che inizierà con un clima sereno e gradevole, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno quindi approfittare della mattinata di Domenica, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.3° Assenti 3.5 NNE max 3.7 Grecale 59 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +9.8° Assenti 4.1 NNE max 4 Grecale 61 % 1019 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 3.4 NE max 4.2 Grecale 61 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.5° Assenti 3.3 S max 7.5 Ostro 55 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 11.2 SO max 14.3 Libeccio 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 8.2 O max 13.1 Ponente 63 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 1.7 NO max 3.7 Maestrale 68 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 0.5 N max 4.8 Tramontana 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:41

