Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Le condizioni meteo per Aversa nel corso di Sabato 2 Novembre si presenteranno variabili, con un predominio di nubi sparse e temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La giornata inizierà con una notte caratterizzata da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 17,2°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un picco di 22,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 67% e il 73%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La velocità del vento varierà, ma non supererà i 10 km/h, garantendo condizioni di calma e stabilità.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C. La nuvolosità continuerà a essere presente, con valori di copertura che raggiungeranno il 75%. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 97%, e si passerà a un cielo prevalentemente coperto. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 4 e 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da temperature miti e una nuvolosità variabile. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un periodo favorevole per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Aversa

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.9° perc. +16.2° Assenti 4.1 NNE max 4.3 Grecale 61 % 1023 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.4 N max 4.4 Tramontana 58 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.9° perc. +16° Assenti 4.5 NNE max 4.9 Grecale 52 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +19.9° Assenti 2.8 NO max 2.2 Maestrale 43 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.4° perc. +21.7° Assenti 6.8 ONO max 6.5 Maestrale 38 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.3° Assenti 10.6 ONO max 12.5 Maestrale 51 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 5.4 NNO max 6.3 Maestrale 58 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.1 NNE max 5.3 Grecale 54 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

