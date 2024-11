Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Avola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 17,1°C e 19,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante la mattina e il pomeriggio, mentre nel corso della sera si assisterà a una leggera diminuzione della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà totale, mantenendo l’umidità attorno al 72%. Le condizioni rimarranno stabili, senza variazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a mantenere un clima piacevole, nonostante l’assenza di sole. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno a circa 17,8°C. La nuvolosità rimarrà elevata, ma si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. L’umidità si manterrà attorno al 69%, e le condizioni di vento rimarranno stabili, con una brezza leggera che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e una leggera brezza. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, anche se la mancanza di sole potrebbe influenzare l’atmosfera generale. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a seguire un trend simile, mantenendo un clima gradevole e stabile.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 7.2 NNE max 9 Grecale 71 % 1020 hPa 5 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 7.9 NE max 9.6 Grecale 70 % 1019 hPa 8 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 5 % 10.2 E max 12.3 Levante 64 % 1019 hPa 11 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° prob. 9 % 10 E max 9.3 Levante 59 % 1018 hPa 14 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° prob. 10 % 12.1 E max 11.7 Levante 62 % 1017 hPa 17 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° prob. 13 % 8 ENE max 10.6 Grecale 67 % 1018 hPa 20 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 9 % 5.5 E max 7.9 Levante 69 % 1018 hPa 23 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 12 % 3.5 NE max 7.3 Grecale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:51

