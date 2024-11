Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Avola si preparerà per una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole per le attività all’aperto. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, Avola avrà un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 7 km/h, creando una leggera brezza. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, mentre i venti si attenueranno ulteriormente, mantenendosi sotto i 10 km/h. Questo renderà la mattinata ideale per passeggiate o attività all’aperto, grazie anche alla presenza di sole e temperature gradevoli.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’intensità del vento rimarrà bassa, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 17°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno condizioni di disagio. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni sembreranno mantenere un trend di stabilità, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteorologiche favorevoli continueranno a caratterizzare la settimana. Gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, senza preoccupazioni di maltempo imminente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 7 ONO max 7.1 Maestrale 80 % 1024 hPa 5 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° Assenti 6.2 ONO max 6.5 Maestrale 80 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 2.8 ONO max 4.2 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 4.6 SSE max 7.2 Scirocco 63 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 7.1 SSE max 10.6 Scirocco 65 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 5.3 SO max 7.3 Libeccio 75 % 1023 hPa 20 poche nuvole +18.2° perc. +18° Assenti 5.3 NO max 5.4 Maestrale 76 % 1024 hPa 23 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° Assenti 6.3 N max 6.3 Tramontana 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:56

