Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Avola di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattina, quando si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 16,9°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura costante. La mattina porterà un cambiamento significativo: il cielo si schiarirà e si passerà a poche nuvole e successivamente a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,3°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,9°C verso le ore 17:00. La brezza si farà sentire, con velocità del vento che varierà tra i 10,4 km/h e i 13,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 2%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. Le condizioni di calma continueranno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le temperature fresche della notte offriranno un piacevole sollievo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° prob. 8 % 12.9 O max 17.4 Ponente 74 % 1018 hPa 5 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 1 % 13.9 O max 21.9 Ponente 78 % 1018 hPa 8 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° prob. 12 % 14.8 O max 24.9 Ponente 69 % 1018 hPa 11 poche nuvole +21.2° perc. +20.9° Assenti 14.7 O max 20.1 Ponente 59 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° prob. 2 % 12.1 O max 18.1 Ponente 61 % 1016 hPa 17 cielo sereno +17.9° perc. +17.7° prob. 1 % 13.5 OSO max 16.3 Libeccio 74 % 1017 hPa 20 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° prob. 8 % 10.8 ONO max 12.7 Maestrale 77 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° prob. 18 % 9 ONO max 10.4 Maestrale 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:48

