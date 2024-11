Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,3°C e +17,2°C, mentre il vento soffierà leggero da direzioni variabili. Non sono previste precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno a +12,3°C. La mattina continuerà a presentarsi serena, con una lieve crescita della temperatura che raggiungerà +17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 7% di nuvole nel cielo. La brezza leggera, con velocità del vento che varierà tra 6,7 km/h e 8,2 km/h, garantirà un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 92% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre il vento continuerà a soffiare da sud con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto non dovrebbero essere compromesse.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno gradualmente fino a +14°C. La brezza leggera persisterà, rendendo la temperatura percepita confortevole. La notte successiva si presenterà serena, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +12°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Martedì e mercoledì si prevede un proseguimento di questo clima favorevole, con poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si manterranno su livelli gradevoli per la stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 7.2 ONO max 6.8 Maestrale 71 % 1031 hPa 5 cielo sereno +12.3° perc. +11.5° Assenti 8.2 ONO max 8.4 Maestrale 70 % 1030 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +13.9° Assenti 6 ONO max 7.4 Maestrale 61 % 1030 hPa 11 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 3.9 SO max 8 Libeccio 55 % 1028 hPa 14 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° Assenti 6.3 S max 10.2 Ostro 59 % 1026 hPa 17 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 7.3 OSO max 9.8 Libeccio 71 % 1026 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 8.9 NO max 9 Maestrale 74 % 1027 hPa 23 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 7.3 NO max 7 Maestrale 74 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:44

