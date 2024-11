Previsioni Meteo Avola: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Avola si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,5°C durante le ore centrali. Tuttavia, si registreranno anche venti forti provenienti da Ovest, che potrebbero rendere la percezione termica leggermente più fresca. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 66% e il 83%.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 17,8°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo velocità di circa 26,4 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a 21,5°C entro le ore centrali. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’1%. I venti, sebbene freschi, si manterranno intorno ai 30 km/h, contribuendo a un clima piacevole ma ventoso. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 63%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 19,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. I venti continueranno a soffiare con forza, raggiungendo punte di 32,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno fino a raggiungere l’84% entro la fine della giornata. Le temperature si attesteranno attorno ai 18,7°C, mentre i venti continueranno a mantenere una certa intensità, con velocità che potranno arrivare fino a 37,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 79%, rendendo l’aria leggermente più umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Avola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e venti forti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo, mentre i venti forti richiederanno attenzione, soprattutto per chi si trova all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.8° perc. +17.8° Assenti 28.1 O max 52.9 Ponente 81 % 1015 hPa 5 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 25 O max 48.9 Ponente 81 % 1014 hPa 8 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° Assenti 26.4 O max 44.9 Ponente 74 % 1014 hPa 11 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° prob. 1 % 31 O max 42.8 Ponente 63 % 1012 hPa 14 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° Assenti 31 O max 43.5 Ponente 69 % 1011 hPa 17 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° prob. 4 % 33.3 O max 56.1 Ponente 79 % 1011 hPa 20 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° prob. 2 % 35.3 O max 60.2 Ponente 76 % 1011 hPa 23 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° prob. 1 % 37.7 O max 59.5 Ponente 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.