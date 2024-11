Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Bacoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante le ore diurne. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,5°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse sarà più evidente nelle ore serali, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno leggeri, con intensità che varierà tra i 3,5 km/h e i 7,7 km/h, favorendo un clima piacevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente il comfort termico. L’umidità si attesterà attorno al 56%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole, rendendo ideale il momento per attività all’aperto. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,5°C, con un cielo che rimarrà sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetta alcuna perturbazione. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa, contribuendo a un clima di stabilità.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, con il ritorno delle nubi sparse. Le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi intorno ai 19°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà su valori accettabili, attorno al 53%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bacoli indicano un inizio di settimana all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare nei giorni successivi. La giornata di Domenica si preannuncia quindi come un’ottima opportunità per godere delle bellezze locali, approfittando di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +18.5° Assenti 6.8 NE max 7.3 Grecale 56 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 5.4 ENE max 5.9 Grecale 55 % 1022 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 6.5 E max 7.3 Levante 53 % 1023 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.3° Assenti 2.7 SE max 3.9 Scirocco 47 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 4.5 S max 4.4 Ostro 48 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 7.7 OSO max 7.8 Libeccio 52 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 4.4 NO max 4.4 Maestrale 53 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 4.3 NNE max 4 Grecale 53 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.